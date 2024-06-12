Yatırım uzmanlarına göre, haziran ayında pozitif bir sürpriz olmazsa, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a girişinin mevsimsel nedenlerle sonbahara kalması bekleniyor. Bu erteleme olasılığı, piyasada ek bir baskı yaratabilir. 22 Mayıs'ta gelişmekte olan piyasalarla birlikte başlayan düzeltme hareketi, Türkiye'deki işlem vergisi tartışmaları nedeniyle bağımsız bir hal aldı. Son 15 iş gününün 10'unu kayıpla kapatan BIST 100 endeksinde, banka ve holdinglerin başı çektiği bir satış dalgası yaşandı.

Piyasa dinamikleri ve yabancı satışları

Uzmanlar, Borsa İstanbul’daki satışı temel nedenlerle değil, pozisyonlanma ile açıklıyor. Dünyada tahvil çıkışı yaşanırken, Türkiye'de hisse senedinde satışlar arttı. Geçen hafta yabancı yatırımcılar, hisse senedinde 500 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirdi. Bu durum, yabancı kurumsal yatırımcının gelmediğini gören kısa vadeli oyuncuların Türkiye pozisyonlarını azaltmasına neden oldu.

İşlem vergisi tartışmaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemleri üzerinden on binde 1-2 oranında bir işlem vergisi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu gelişme, BIST 100 endeksinde sabah saatlerinde 9.958 puana kadar gerileyerek yılın en dip seviyesini görmesine neden oldu. Ancak endeks, son saatte toparlanarak günü yüzde 0.53 değer artışıyla 10.051 puandan tamamladı.

Uzmanlar ne söylüyor?

Sermaye piyasaları uzmanı İris Cibre, işlem vergisinin adil olmadığını savunarak, bunun piyasadaki derinliği ve likiditeyi yok edip, volatiliteyi artıracağını belirtti. Cibre, bu tür düzenlemelerin yurt dışına milyarlarca dolar kaçışına neden olabileceğini ve vatandaşların dolandırıcılara yönelmesine yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, Hazine’nin bu yolla toplayacağı verginin 5 milyar TL'yi geçmeyeceği tahmininde bulundu.