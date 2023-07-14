İSTANBUL, (DHA)- Dijital oyun dünyasının aktörlerinden Fiber Games kurucu ortakları Sinan Akkol ve Faruk Akıncı sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu. Türkiye’nin hem mobil hem de PC konsol bağımsız geliştiriciliği tarafında çok büyük atılımların eşiğinde olunduğunu söyleyen Sinan Akkol, “Hyper-casual’ın yükselişi sayesinde daha önceden oyun sektörüne girme şansı bulamayacak genç girişimciler ve ekipler oyun sektörüyle tanıştı ve bilgi birikimi oluştu” dedi.

Son iki yılda hyper-casual ile birlikte maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Faruk Akıncı, bu durumun stüdyoları daha nitelikli oyunlar yapma konusunda teşvik ettiğini söyledi. Akıncı, “Stüdyolar için önceden 3-4 saniyelik kreatiflerle teste çıkmak mümkündü ama o dönem artık geride kaldı. Nitelikli oyunlar hem doğal seyrinde hem de hyper-casual yayıncılarının fonlarını daraltmasıyla beraber sayıca çok azaldı. Fiber Games olarak finansal disiplinline önem verdiğimiz için hem de bazı uygulamaları hep sürdürülebilirliğe yönelik olduğu için küçülme döneminde biz büyüdük. Burada finansal yönetim çok önemli. Fiber Games olarak önümüzdeki süreçte, hibrit modele pivot ediyoruz ve hibrit tarafta testlere devam edeceğiz” dedi.

“KADINLARIN OYUNLARA GÖSTERDİĞİ İLGİ VE METRİKLER DAHA İYİ”

Fiber Games olarak bugüne kadar 300’den fazla prototip test ettiklerini ve iki oyunu tam sürüm olarak yayınladıklarını, aynı zamanda 9 adet de soft launch’ları bulunduğunu söyleyen Akıncı, “İçerideki ekibimiz, büyük stüdyolardan geliyor vetam sürüm olarak yayınlanmış projelerde çalışmış kişiler dolayısıyla kaliteli bir üretim ekibimiz var. Kaliteli ve hızlı bir şekilde prototip üretebilen ama daha çok metrik çalışabilen, metrik okuyabilen, bir oyuncuyu oyun içerisinde nasıl tutacağını bilen, oyun ve bölüm tasarımları felsefesini oyun içerisinde aktarabilen bir ekip. Bugüne kadar farklı türlerde 300’den fazla prototip test ettik. Burada elde ettiğimiz toplam indirim miktarı 15 milyon. Yeni dönem stratejimiz hibrit simülasyon alanında daha çok kadınların ilgisini çekebilecek yönde olacak. Çünkü, kadınların oyunlara gösterdiği ilgi, ürettikleri metrik daha iyi. Kadınların oyunlara daha sadık olduğunu görüyoruz. Biz de bu konuda iyi olduğumuzu biliyoruz. Özellikle simülasyon konusunda. Dolayısıyla biz hem bu simülasyon oyunlarında çok iyiyiz hem de simülasyon oyunlarının ürettiği retention metrikleri çok yüksek. Biz böyle bir pazara yönleneceğiz” ifadelerini kullandı.

“BURADA TECRÜBE KAZANANLAR YENİ PEAK GAMES OLMA YOLUNDA”

Sektörde normalleşmenin başladığını söyleyen Sinan Akkol ise oluşacak fırsatlara değinerek “Hyper-casual alanında belki de daha önceden oyun sektörüne girme şansı bulamayacak genç girişimciler ve ekipler oyun sektörüyle tanıştı. Şu anda da bu iş gücü, hybrid-casual mobil oyun üretimine yöneliyor. Bir kısmı da PC ve konsol tarafına yöneliyor. Türkiye’de bunun hızlı bir şekilde tecrübe kazanması için iyi bir fırsat oldu. Ömrü 6 ay ila 1 yıl arasında değişen bir hyper-casual hit oyundan elde edilecek gelirin üst baremi 10 milyon dolara yakınken, bir hybrid-casual oyunun gelirinin üst baremini henüz bilmiyoruz. Ayrıca hybrid-casual oyunlar, hyper-casual oyunlardan casual oyunlara geçişte geliştiriciler için bir basamak görevi de görüyor. Burada tecrübe kazananlar da önümüzdeki 2 sene içinde yeni Peak Games olma yolunda kendilerini geliştirecekler. Kısacası hem mobil hem de PC konsol bağımsız geliştiriciliği tarafında çok büyük bir atılımın başlangıcındayız” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 3 TANE HYBRİD-CASUAL OYUN GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Puzzle oyunlarının kadınların en sevdiği tür olduğunu belirten Akkol, “Puzzle oyunları zaten kadınların çok sevdiği bir tür. Bunun yanında bir şey kurup büyüttüğünüz oyunlarda da kadınların oyunda kalma oranları çok daha fazla. Bunun yanında daha ‘LTV’ dediğimiz bir değer var. Bir kullanıcının oyunda kaldığı bütün süre boyunca harcadığı miktar. Yine burada da kadınların daha fazla harcadığını görüyoruz. Erkekler zaten bir oyunu beğendiklerinde türüne bakmadan oynayabiliyorlar. Kadınlar daha seçici ama daha bağlı. O yüzden biz bu tarafa yönelik hyper-casual’dan elde ettiğimiz simülasyon oyunu tecrübesiyle ucuza kullanıcı edinme tecrübesini aktararak oyunlar geliştiriyoruz şu anda. 2023 sonuna kadar 3 tane hybrid-casual oyun geliştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da 2024 başından itibaren hybrid-casual’ın biraz daha evrilip casual’a yaklaşacağınız casual oyunlardaki oyun içi satın alma alışkanlıkları kullanıcıların edinmeye başlayacağını düşünüyoruz. Biz bir tık daha hybrid-casual’dan 2024’te yer alacağı yere göre yakın oyunlar geliştireceğiz. Oyunda, biraz daha oyun içi satın alma kasları kuvvetli daha fazla kullanıcıyı içine çeken bir yapı kurgulamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAZANDIĞIMIZ PARAYI KALİTEYİ ARTIRMAK İÇİN HARCADIK”

Yatırımın daraldığı bir süreçten geçildiğini ifade eden Akıncı, “Yatırımlar daraldı ama fırsatlar devam ediyor. Türkiye’nin risk puanı yarı yarıya düştü. Bu Türkiye’yi tekrar yatırım yapılabilir hale getiriyor. Önümüzdeki ikinci çeyrekte tahminim, yabancı yatırımcı kendi elindeki mevduatını Türkiye’deki teknoloji girişimlerine değerlendirici olacaklar. Buradaki kaliteli ve vasıflı iş gücü buranın dünyadaki rekabet sahnesine göre daha tercih edilebilir. Bu da bizim için yatırım kanallarının açılması anlamına geliyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Günün sonunda çıkardığınız ürün kaliteliyse üretim kaliteniz belli bir standarttın üstündeyse zaten piyasa buna tepki veriyor. İşimizi iyi yaptığımız sürece her zaman bunun bir alıcısı var. Fiber Games Türkiye’de üretim kalitesi en yüksek olan mobil oyun firmalarından biri. Çünkü biz odağımızı bugüne kadar hiç dağıtmadık. Yani kazandığımız tüm parayı tekrar kaliteyi artırmak için harcadık. Dolayısıyla bu yatırım döneminde bizim gibi stüdyoların yani odağımızı bozmamış finansal risklerini sağlamış, üretim kalitesini artırmış stüdyoların bu dönem için herkesten daha çok şanslı olduğu düşünüyorum” diye konuştu.