Büyükşehir Belediyesi SGM’nin uzman psikologları, KPSS sınavına girecek adaylarla ilgili bir açıklama yayınladı: “Kendinize olan güveninizi koruyun, yeteneklerinize inanın ve her gün bir adım daha ileriye gitmek için çaba sarf edin. Gireceğiniz bu sınav, hayatınızın önemli bir adımı iken, bu süreçte kendinize iyi bakmak da en az sınav kadar önemlidir” ifadeleri yer aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nin uzman psikologları, KPSS sınavına girecek adaylarla ilgili ortak bir açıklamada bulundu. Kritik sınav öncesi adaylara önemli tavsiyelerde bulunan uzmanlar, sınav esnasında sakin kalmanın ve stratejik hareket etmenin tüyolarını paylaştı.

EN İYİ PERFORMANS İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Açıklamada sınava girecek adaylara desteğin devam edeceği belirtilerek, “KPSS, ülkemizin genç yeteneklerinin kamu hizmetine katılımını sağlayan kritik bir sınavdır. Her yıl binlerce genç, bilgi ve yeteneklerini ortaya koyarak bu sınava hazırlanmakta, gelecekleri için önemli bir adım atmaktadır. Bizler, KPSS adaylarına destek olmak ve sizlerin bu önemli sınavda en iyi performansı sergilemenizi sağlama yolunda destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Sizlerin motivasyonunuzu yüksek tutmanız, stres yönetimi becerilerini geliştirmeniz ve stratejik planlama yapmanız konularında sizlere rehberlik etmek önemli amaçlarımızdan biridir” ifadeleri kullanıldı.

SINAVIN BAŞINDA ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDA PLANLAMA YAPILMALI

Sınavda oluşabilecek kaygılara karşı da çeşitli tavsiyelerde bulunan uzmanlar, “Sınav ile ilgili kaygı hissetmenin normal olduğunu unutmamanız, kaygıyı yönetmenin mümkün olduğunu kendinize hatırlatmanız süreç için çok önemlidir. Sınav kaygınızı yönetmek için, doğru nefes alma egzersizleri yapmak, sinir sisteminizi sakinleştirerek kaygıyı yönetmenize katkı sağlar. Olumlu içsel konuşmalar ile sınav öncesinde ve esnasında kendinizi motive edebilirsiniz. Sınavın başında zaman yönetimi konusunda planlama yapmanız süreci daha kaliteli sürdürmenizi sağlayacaktır. Dikkatinizin dağılmaya başladığını fark ettiğiniz noktalarda kısa molalar vererek derin nefesler ile birkaç saniye rahatlamak odağınızı geri kazanmanıza yardım edecektir. Bu kısa molalarda ellerinizi ve omuzlarınızı hareket ettirerek vücudunuzdaki gerginliği de azaltabilirsiniz. Dehidrasyonun kaygıyı arttırabileceği bilindiği için, sınav esnasında yanınızda su bulundurmak gereklidir” ifadeleri yer aldı.

HER BAŞARI ÖNCE BİR HAYAL OLARAK BAŞLAR

Açıklamanın son bölümünde ise, sürecin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiği ifade edilerek, “Değerli adaylar, sizler sadece sınavda değil, hayatınızın her alanında başarılı olabilecek güç ve potansiyele sahip bireylersiniz. Kendinize olan güveninizi koruyun, yeteneklerinize inanın ve her gün bir adım daha ileriye gitmek için çaba sarf edin. Gireceğiniz bu sınav, hayatınızın önemli bir adımı iken, bu süreçte kendinize iyi bakmak da en az sınav kadar önemlidir. Bu süreci dengeli bir şekilde yürütmek, hem sınav performansınız hem de psikolojik dayanıklılığınız konusunda olumlu yönde etki edecektir. Unutmayın ki, her başarı önce bir hayal olarak başlar. Geleceğinizi şekillendirme yolunda attığınız bu önemli adımda size sonsuz başarılar dileriz” denildi.