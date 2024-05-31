Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak sigaranın ağız ve diş sağlığını da ciddi oranda etkilediğini ve ağız kanseri riskinin ise sigara içenlerde içmeyenlere oranla 5-6 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla, Türkiye'de ise 83 binden fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak, sigaranın diş eti iltihabını artırdığını ve dişi saran kemiğin eriyip diş kaybına neden olduğunu aktardı.

Özbayrak, sigaranın yanısıra toplumda daha az tehlikeli düşüncesi ile kullanınlar nargilenen ve elektronik sigaranın da ağız mukozunda renklenmeye, diş taşı oluşumuna ve ağız kokusuna neden olduğunu belirtti.

Sigaranın doku direncini düşürerek ağız mukozasında prekanseröz oluşumlarına neden olabileceğine dikkati çeken Özbayrak, "Bu prekanseröz belirtilerin şartlar oluştuğunda bir süre sonra ağız kanserine dönüşme olasılığı yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tütün dumanında bulunan 4 binden fazla bileşikten 30-40 tanesinin özellikle kanserojen etkisi olduğunu belirten Özbayrak, "Özellikle tütün ve yüksek konsantrasyonlu alkol alışkanlığını birlikte sürdürenlerde ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde kanser riski büyümekte ve 6 ila 15 kat artmaktadır." ifadelerini kullandı.

"2 hafta içerisinde geçmeyen yara mutlaka kontrol edilmelidir"

Ağızda oluşan beyaz tabaka şeklindeki görüntülerin de sigara kullanımına bağlı olarak oluştuğunu aktaran Özbayrak, şunları kaydetti:

"Sigaranın uzun yıllar ve yoğun şekilde kullanılmasıyla çevreye göre hafif yükseklik gösteren, bazen dalgalı görünümde beyaz tabaka şeklindeki görüntüler ortaya çıkabilir. Ağız tabanında olduğunda enine çizgiler olarak görülebilir. Genelde şikayete neden olmazlar. Bu en basit halde olan lökoplaki, mukozanın nasır tabakasının artması ile ilgilidir. Bu artış ıslak ortamlarda beyaz gözükür. Erkeklerde daha sık rastlanan bir tablodur.

Sigara ağız ve diş sağlığını da ciddi oranda etkiliyor. Ağız kanseri riski sigara içenlerde içmeyenlere oranla 5-6 kat daha yüksek. Ağız kanserlerinde erken tanı çok önemlidir. Ağzın en önemli özelliği diğer hiçbir vücut boşluğunda mümkün olmayan, direkt olarak ve görerek muayene etme şansının bulunmasıdır. Bu bakımdan ağız kanserlerini erken tanı oranını yükseltmek için rutin diş hekimi kontrolü ile ağız içi tüm yumuşak dokular muayene edilmelidir, 2 hafta içerisinde geçmeyen yara mutlaka kontrol edilmeli."