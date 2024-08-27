İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve alg patlamalarının, uzun yıllar süren kirlilik birikiminin yanı sıra yüksek deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle meydana geldiği bildirildi. Uzmanlar, sorunun derinlemesine analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlardan açıklamalar

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Esin Suzer, Körfez'deki kirliliğin hem evsel hem de endüstriyel kaynaklı olduğunu belirtti. Suzer, “Yıllar içinde biriken organik ve inorganik kirleticiler, balıklarda birikim yaparak besin zincirine dahil oluyor. Sıcaklık artışı, bu kirliliğin etkilerini daha da artırıyor. Ayrıca, sedimentteki kirlilik ve besin tuzları alg patlamalarını tetikliyor” dedi.

Sıcaklık ve oksijen seviyeleri

Prof. Dr. Suzer, deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceye çıkmasının ve su sirkülasyonunun yetersiz olmasının, oksijen seviyelerinin daha da azalmasına neden olduğunu ifade etti. Bu durum, alglerin toksik maddeler üretmesine ve denizde oksijen seviyelerinin daha da düşmesine yol açıyor.

Rüzgar ve akıntılar

Alg patlamalarının denizde hakim rüzgarlarla hareket ettiğini belirten Suzer, rüzgarın iç körfeze doğru esmesi nedeniyle balık ölümlerinin bu bölgede yoğunlaştığını ifade etti. Rüzgar yönünün değişmesi durumunda benzer sorunların Karşıyaka’da da yaşanabileceğini belirtti.

Atık yönetimi ve arıtma sistemleri

Prof. Dr. Suzer, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin büyük ölçüde evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklandığını ve arıtma sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Meles Çayı’nın köydeki atık yükünü artırdığını, bazı fabrikaların atıklarını gece derelere bıraktığını ve bu nedenle denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Kirleticiler ve planktonlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Azize Ayol, balık ölümlerinin ana nedeninin uzun yıllardır süren atık su deşarjları olduğunu ifade etti. Ayol, “Atık suyun birikimi, deniz tabanında oksijensiz koşulların oluşmasına ve hidrojen sülfür gibi zehirli gazların salınımına neden oluyor. Bu durum, balık ölümleriyle sonuçlanıyor” dedi.

Körfezin durumu ve gelecekteki riskler

Ayol, İzmir Körfezi'nin yıllardır kirleticileri biriktirdiğini ve sıcaklık artışlarının bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. "Körfezde yaşanan sorunlar, yılların birikimiyle ortaya çıktı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin performansı yetersiz ve derelerden gelen atıkların engellenememesi bu durumu daha da ağırlaştırdı" şeklinde konuştu.

Acil eylem planı gerekiyor

Ayol, İzmir Körfezi için acil bir eylem planı yapılması gerektiğini belirtti. “Müsilaj için Marmara Eylem Planı oluşturuldu; İzmir Körfezi için de benzer bir plan yapılmalı. Atık su deşarjlarının önlenmesi ve mevcut arıtma tesislerinin verimliliğinin artırılması gerekiyor. Dip taraması yapılmalı ve körfezdeki kirleticiler uzaklaştırılmalı” dedi.