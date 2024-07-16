Güneş Maruziyeti: Cilt Kanserinin Önemli Nedeni

Cilt kanserleri, derinin anormal hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar ve çeşitli türlerde görülebilir. Melanosit adı verilen hücrelerden kaynaklanan ve melanom olarak adlandırılan cilt kanserleri, diğer türlerine göre genellikle daha agresif seyreder. Bu tür kanserler, genellikle benlerin üzerinde gelişebildiği gibi normal deriden de kaynaklanabilir. Güneş ışınları, genetik faktörler ve travma gibi etkenler, melanomun oluşumunda önemli rol oynar.

Diğer deri kanserleri ise melanom dışı deri kanseri başlığı altında incelenir ve genellikle daha yavaş ilerler. Bazıları sadece oluştuğu bölgede lokal etki gösterirken, diğerleri metastaz yapabilir. Bu kanser türlerinin seyri, türlerine göre değişkenlik gösterir.

Prof. Dr. Zindancı, son zamanlarda artan cilt kanseri vakalarının güneşe sürekli uzun süre maruz kalmanın etkisiyle ilişkili olduğunu vurguluyor. Güneş ışınları, hücrelerin DNA'sını bozarak kanser oluşumuna zemin hazırlıyor. Özellikle yüz, boyun, ve el sırtı gibi açıkta kalan bölgelerde cilt kanseri daha sık görülüyor. Ayrıca saçsız veya saç dökülmesi olan erkeklerde, kulak kepçeleri gibi saçın koruyamadığı bölgelerde de risk artıyor.

Kimler cilt kanseri riski altında?

Cilt kanserine karşı daha yüksek risk altında olan bazı gruplar bulunuyor. Açık tenli, mavi gözlü, kızıl saçlı ve çilli kişiler güneşe karşı daha hassas olabilirler. Bu özelliklere sahip olanlar, güneş ışınlarından korunmaya özellikle dikkat etmelidirler. Ayrıca, insan ömrünün uzamasıyla birlikte 70-80 yaşlarındaki kişilerde de cilt kanseri vakalarında artış gözlenmektedir.

Meslek grupları ve cilt kanseri

Belirli meslek gruplarındaki kişilerde de cilt kanseri riski daha yüksek olabilir. Özellikle çiftçiler, denizciler ve şantiyelerde çalışanlar bu risk altında bulunmaktadır.

Belirtiler ve tanı

Cilt kanseri genellikle iyileşmeyen, büyüyen ve zamanla kanama yapabilen yaralar şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde el, yüz ve boyun gibi güneşe maruz kalan bölgelerde bu tür lezyonlarda cilt kanseri şüphesi doğar. Bu belirtiler gözlemlendiğinde bir dermatologdan yardım almak önemlidir.