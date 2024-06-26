Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, güneşin dik geldiği saatlerde kapalı ve serin mekanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Vücut ısınızın ayarı bozulabilir” uyarısında bulundu.

Haziran ayında aniden yükselen sıcaklıklar, Antalya’da hem kent sakinlerini hem de tatilcileri zor durumda bıraktı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizm kentinde, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğini belirten Dr. Gencer, sıcak çarpmasının ciddi bir tıbbi sorun olduğunu ifade etti. “Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda çalışıldığında vücudun termoregülasyon sistemi bozulabilir,” diyen Gencer, vücudun gereğinden fazla ısınmasının hayati tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlıkları olanlar, yoğun spor yapanlar ve sıcak havada çalışanlar için risklerin daha yüksek olduğunu belirten Gencer, aşırı ter kaybının termoregülasyonu bozabileceğini söyledi. “Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevleri etkilenir, bilinç bulanıklığı ve kalp problemleri ortaya çıkabilir. Bu durum ciddi hayati tehlikelere neden olabilir,” dedi.

Dr. Gencer, yaz aylarında güneşin en dik olduğu 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunmasını tavsiye ederek, sadece güneşe maruz kalmanın değil, kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmanın da sıcak çarpmasına neden olabileceğini belirtti. “Klimasız, sıcak bir ortamda efor sarf etmek, terlemek ve kalp atışını artıracak aktiviteler yapmak da vücut ısısının ayarını bozabilir,” diye konuştu.

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda bol su tüketimi, serin yerlerde dinlenme ve güneşten korunma önlemlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ayrıca, sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.