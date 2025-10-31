Yapay zekâ (AI) teknolojilerinin hızla büyümesi, borsalarda yeni bir “dot-com” endişesini gündeme getirdi. Nasdaq ve yarı iletken endeksleri son aylarda rekor seviyelere ulaşırken, uzmanlar yatırımcıları uyarıyor: “Bu yükselişin arkasında dev bir balon olabilir.”

AI pazarının birkaç yıl içinde 4,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ancak yükselişin ne kadarının gerçek potansiyelden, ne kadarının aşırı beklentiden kaynaklandığı hâlâ tartışma konusu.

Beklentiler mi, gerçekler mi ağır basıyor?

Blue Whale Büyüme Fonu Baş Yatırım Sorumlusu Stephen Yiu, “Balon dediğimiz şey, sonunda patlayacak olandır. Bir noktada beklentiler, gerçeklerin önüne geçer” sözleriyle durumu özetliyor.

Son bir yılda Nasdaq Bileşik Endeksi %30, Philadelphia Semiconductor Endeksi ise %50 yükseldi. Özellikle Nvidia’nın piyasa değerinin 5 trilyon dolara ulaşması, bu yükselişi sembol haline getirdi.

Yiu’ya göre “AI hikayesi çok güçlü, fakat bazı hisselerde hikâye fiyatın önüne geçmiş durumda.”

‘Sürü davranışı’ uyarısı: Herkes aynı yöne koşuyor

Crossmark Global Investments Baş Stratejisti Victoria Fernandez, piyasada “AI balonu” işaretlerinin açıkça görüldüğünü belirtiyor:

“Evet, bir AI balonu var ama bu tüm sektörü kapsamıyor. Fiyatlar yükseldi, ancak hâlâ belirli bir denge var. Yine de sürü davranışı göz ardı edilemez. Artık piyasada AI demeden konuşmak neredeyse imkânsız.”

Fernandez, özellikle Nvidia dışındaki yapay zekâ şirketlerinin yüksek sermaye harcamaları nedeniyle serbest nakit akışlarının negatife döndüğüne dikkat çekerek, “Balon varsa, işte o tam burada oluşuyor olabilir” dedi.

“Değerlemeler sonsuza kadar görmezden gelinemez”

Federated Hermes kıdemli portföy yöneticisi Lewis Grant, mevcut yükselişin kalıcı olmayabileceğini savunuyor:

“Mega şirketler bu rallinin öncüsü olabilir ama değerlemeler yalnızca belli bir süre görmezden gelinebilir. Piyasanın bir noktada soğuması kaçınılmaz.”

Grant’e göre bu dönem, geçmiş balonlardan farklı çünkü şirketlerin bilançoları çok daha sağlam. Ancak olası bir düzeltmede küçük yatırımcıların zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

‘AI yatırımı şansa bırakılmaz’

William Blair Investment Management analisti Gurvir S. Grewal, yatırımcıların artık temkinli davranması gerektiğini söylüyor: