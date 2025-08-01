Sıcaklık artışı kalbin iş yükünü artırıyor

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzman Hekimi Doç. Dr. Ramazan Gündüz, yaz aylarında ülke genelinde rekor sıcaklıkların görüldüğünü belirtti. Özellikle kalp ve tansiyon hastalarının bu dönemde daha fazla risk altında olduğunu ifade eden Gündüz, sıcak havanın kalbin iş yükünü artırarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Gündüz, “Sıcak hava ve beraberinde gelen sıvı kaybı, kalbe ciddi bir stres faktörü oluşturuyor. Tansiyon ve kalp hastaları, ilaç kullanan bireyler ve belli yaş üstündeki egzersiz yapan kişiler bu dönemde yüksek risk taşıyor” dedi.



Sıcak çarpmasına karşı bu belirtilere dikkat

Dışarıda uzun süre kalındığında sıcak çarpması yaşanabileceğine dikkat çeken Gündüz, şu belirtiler konusunda uyarıda bulundu:

“Baş ağrısı, yoğun terleme, sersemlik, baygınlık hissi, yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtiler sıcak çarpmasının işaretleri olabilir. Bu belirtileri hissediyorsanız serin bir ortama geçin, bol sıvı tüketin, soğuk suyla duş alın. Şikayetleriniz devam ediyorsa mutlaka hekime başvurun.”





Saat 17.00 öncesi güneşe çıkmayın

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşan Doç. Dr. Gündüz, “Güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde, yani 17.00’ye kadar dışarı çıkmamaya özen gösterin. Eğer dışarı çıkmak zorundaysanız; açık renkli, terletmeyen pamuklu kıyafetler giyin, güneş gözlüğü ve şapka kullanın, mutlaka güneş kremi sürün ve sık aralıklarla su için” dedi.





İlaç dozu değişikliği hekim kontrolünde yapılmalı

Kalp hastalarının kullandıkları ilaçlarla ilgili de uyarılarda bulunan Gündüz, “Yaz döneminde ilaç dozlarında ayarlama gerekebilir ancak hastaların bu değişiklikleri kendi başlarına yapmamaları çok önemli. Mutlaka bir hekime danışarak ilaç ayarlarını yaptırmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca dışarıda çalışmak zorunda kalanlara da seslenen Gündüz, bol su tüketmeleri ve dinlenmek için gölge alanlar tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.