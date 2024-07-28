Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadına Temmuz ayının ortasında başlandı. Sıcak hava koşulları nedeniyle erkence üzüm türü olan Superiol ve Trakya İlkeren üzümleriyle başlayan hasat, Çekirdeksiz Sultaniye üzümleriyle devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde hasat

Sarıgöl ve çevresindeki 120 bin dekarlık üzüm bağlarında, tarım işçileri sabahın erken saatlerinde üzüm kesim işlemlerine başladı. Hasat edilen üzümler, kamyonlarla büyük illerdeki hallere gönderiliyor.

Manisa'da üzüm fiyatları

Sarıgöl Ovası'nda Superiol türü üzümün bağda kilosu, kalitesine göre 25-50 lira arasında değişiyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümün kilosu ise kırsal alanlardaki bağlardan 25-45 lira arasında alıcı buluyor.