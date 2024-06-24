Dizinin en ikonik anlarından biri olan Bihter Ziyagil'in ölümü, üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Sevdiği adam Behlül'ün evlenmesine dayanamayan Bihter’in trajik sonu, her yıl 24 Haziran’da olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada gündem oldu ve hayranları tarafından dualarla anıldı.

Bihter Ziyagil’in unutulmaz vefatı

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Aşk-ı Memnu', final bölümüyle Türk dizi tarihine damga vurmuştu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem’in başrollerini paylaştığı dizi, özellikle Bihter Ziyagil’in dramatik sonuyla hatırlanıyor. Bihter'in, Behlül’ün evliliği nedeniyle yaşadığı büyük hayal kırıklığı ve ardından gelen intiharı, dizinin final bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bihter Ziyagil kimdir?

Annesi Firdevs Hanım’ı babasının ölümünden sorumlu tutan Bihter, ona karşı büyük bir nefret besler ve onu mutsuz etmek için elinden geleni yapar. Adnan Bey ile tanışması, onun için yeni bir başlangıç olur. Ancak bu yeni hayat, Adnan Bey'in yeğeni Behlül Haznedar ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle karmaşık bir hal alır. Behlül’ün başka biriyle evlenme kararı, Bihter’i derinden sarsar ve onu trajik bir sona sürükler.

Sosyal medyada Bihter'e büyük anma

Bihter Ziyagil’in ölüm yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayranları tarafından unutulmadı. Sosyal medya platformlarında Bihter’e olan sevgi ve özlem dile getirildi, dualar okundu. "Sen Bihter Ziyagil’sin, aptallık etme" repliğiyle hafızalara kazınan o efsanevi sahne, tekrar tekrar paylaşıldı ve konuşuldu. Bihter Ziyagil’in unutulmaz karakteri, yaşadığı acılar ve dramatik sonu ile izleyicilerin kalbinde yaşamaya devam ediyor.