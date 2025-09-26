İzmir’in Uzundere ilçesinde kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyet yaşayan hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert eleştirilerde bulundu. Kentsel dönüşüm hak sahipleri sözcüsü Eray Uslu, Tugay’ın açıklamalarına tepki göstererek siyasi kaygıları bir kenara bırakıp Uzundere’ye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Uzundere mağdurları Tugay’ı eleştirdi

Uzundere kentsel dönüşüm hak sahipleri sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Uslu, "Sayın Cemil Tugay, belediye başkanı olarak artık siyasi çatışmalardan uzak kalıp, siyasi kaygıları bir kenara bırakıp, Uzundere hak sahipleri mağdurlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz" dedi.

"Tugay’ın açıklamaları tepki çekti"

Uslu, 1,5 yıldır Cemil Tugay ile görüşme taleplerinin sürekli reddedildiğini belirterek, Tugay’ın yaptığı açıklamada sorumluluk almadığını söyledi. “Cemil Tugay, sadece suçlamalardan kendini aklamaya çalıştı ve Uzundere'ye sahip çıkmadı” diyen Uslu, başkanın olumlu bir irade ortaya koymadığını vurguladı.

"Siyasi kaygıları bir kenara bırakın"

Uslu, Tugay’a yönelik eleştirilerinin haksız ve yersiz olduğunu söyleyen başkanın, mağdurların taleplerine duyarsız kaldığını belirtti. “Bizler 15 yıldır evlerimizin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne umudumuzu bağladık. Bu kadar zaman sonra evlerimizi istemek kadar doğal bir şey olamaz” diyen Uslu, Tugay’dan eleştirileri dinleyip çözüm üretmesini talep etti.

"Uzundere sorunu çözülmeli"

Uslu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’e de çağrıda bulundu. Zeybek’e geçen yıl yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Uslu, “1 yıl geçti ama ne telefonlarımıza cevap verdiniz ne de bizimle ilgilendiniz. Neden bu hassas konuyu çözmek istemediniz?” dedi. Uslu, Zeybek’i de siyasi kaygılardan uzak durarak, Uzundere kentsel dönüşüm sorununa çözüm bulmaya davet etti.