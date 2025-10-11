İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında toplanan hak sahipleri, 15 yıldır çözülemeyen sorunlar ve yarım kalan projeler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Uzundere halkı 15 yıldır bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik soruşturma süreci devam ederken, Karabağlar Uzundere Mahallesi’ndeki 32 hektarlık kentsel dönüşüm alanında 15 yıldır evlerine kavuşmayı bekleyen hak sahipleri bir araya geldi. Vatandaşlar, “Özgür Özel, adalet aramaya Uzundere’den başla”, “15 yıl oldu adalet Uzundere’ye gelmedi” ve “Büyükşehir’e güvendik rezil olduk” yazılı dövizler taşıdı.

Hak sahipleri tepkili

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, şantiye alanında yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetine dikkat çekti:

“Bu alandaki kentsel dönüşüm İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmasına rağmen, başkan 2 yıldır sorunlarımızı görmezden geliyor. Mağdur olan vatandaşların mağduriyeti bir kenara bırakıldı. Biz, yarım kalan inşaatlar tamamlanana kadar eleştirmek zorundayız.”

Uslu, devamında taleplerini şöyle sıraladı:

İhaleye ne zaman çıkılacağı,

Yarım kalan inşaatlara ne zaman başlanacağı,

4’üncü etabın temelinin ne zaman atılacağı,

Problemleri çözmek için eylem planı olup olmadığı,

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerle bir olan prestijini düzeltmek için çaba sarf edecek misiniz, yoksa bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz?” diye sordu.

Evli ve 2 çocuk babası Adem Tarhan (49) ise hak sahiplerinin taleplerini şöyle dile getirdi:

“Hak ettiğimiz evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. Prestij projelerini trajediye döndürmeden sonuçlandırsınlar.”

Vatandaşlar açıklamaların ardından alkışlarla tepkilerini göstererek dağıldı.