Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden Arap turistler, Karadeniz Bölgesi'ne akın etti. Ancak bu yoğunluk, beklenmedik bir olaya sahne oldu.

Vatandaşlar müdahale etti

Geçtiğimiz günlerde Uzungöl'de yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup Arap turistin kendi aralarında tartışmaya başladığı, ardından tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü görüldü. Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran turistlerin kavgası, çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kontrol altına alındı. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kavga daha fazla büyümeden sonlandı.

Olayın sebebi henüz bilinmiyor ve taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın ne olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.