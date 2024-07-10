TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de, halatı koptuğu için bir kişinin tehlike atlattığı "insan sapanı" mühürlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uzungöl'de, insan sapanını (İki direk arasında gerdirilen esnek halatlara bağlı şekilde yere sabitlenmiş kullanıcının, serbest bırakılarak hızla yukarı fırlamasını sağlayan düzenek) kullanan kadın, halatlardan birinin kopması üzerine bir süre asılı kaldı.

Kadının kontrolsüz şekilde yere düştüğü bu olaya ait görüntüler, sosyal medyada yer buldu.

Çaykara Belediyesi, insan sapanını 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyerek kullanıma kapattı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, sosyal medyada bir kişinin insan sapanında eğlenirken halatının koptuğunu gördüklerini, bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Vatandaşın sağlığının iyi olduğunu, yaralanmadığını öğrendiklerini belirten Tok, "Hemen sapanı mühürledik, kullanıma kapattık. Diğer eğlence araçlarımızın kontrolü devam etmekte. Belediye olarak ilçemize turistlerin güvenle gelip gitmeleri, burada sağlıklı zaman geçirmeleri için üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz." dedi.

Tok, Uzungöl'ün turizm potansiyeline işaret ederek, "Buraya yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistimiz geliyor. Hepsi bizim misafirimiz ve onların buradan en iyi şekilde ayrılması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.