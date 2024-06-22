Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, T.M.O’da buğday alımlarının başladığını söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, T.M.O’da buğday alımlarının başladığını söyledi.

Kayalı sosyal medyasından konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“20 Haziran perşembe bugün, Uzunköprü T.M.O Ajans Müdürlüğümüze yaptığımız ziyarette alımların başladığını gördük, işlerinde kolaylıklar diledik. Günlük 500 ton alınmış randevunun tamamının gelmediğini tespit ettik. Verilen fiyatların üreticiyi tüccarın insafına bırakmış olması, yetkililerin buğday üreticisinin fiyat isteğine cevap bile vermemesi üreticimizi endişelendirmektedir. T.M.O ya çağrımızdır ! Yaptıkları maliyet hesaplarını tekrar gözden geçirip fiyatlandırmalarını yapmalı desteklemeyi de buğday fiyatı ile birlikte ödemelidirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”