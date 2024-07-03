Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suçluların yakalanması için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.İ. adlı şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan aranan 2 şahıs, "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan 4 şüpheli Türk şahsın işlemleri tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.