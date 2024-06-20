Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü'nü unutulmaz kılmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Komutanlık personeli, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden ve 101 yaşında olan Şaban Atay'ı evinde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Ziyarette, Jandarma Komutanlığı'nı temsilen bir subay ve astsubay, Şaban Atay'a çiçek ve hediye takdim ederek Babalar Günü'nü tebrik etti. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette, Şaban Atay'ın yaşam öyküsü ve deneyimleri dinlendi.

Yaşlı babamızı yalnız bırakmayan ve bu anlamlı günde onu hatırlayan Jandarma Komutanlığı'na teşekkür eden Atay ailesi, bu güzel jest karşısında duygulandıklarını dile getirdi.