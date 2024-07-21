Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul’un organize ettiği BtcTurk Konserleri kapsamında BtcTurk Vadi Açıkhava’da sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer alan Athena, enerjileri ve yüksek tempoları ile yine unutulmaz bir performansa imza attı.

‘Bu Adam Fezadan’ ile giriş yaptıkları konserde 'Arsız Gönül', 'Kime Ne', 'Kafama Göre', 'Ben Böyleyim', 'Serseri Mayın', 'Yaşamak Var Ya', ''Her Şey Güzel Olacak', '12 Dev Adam' gibi hit olmuş şarkıları ve yorumladıkları cover'larla BtcTurk Vadi Açıkhava'yı salladı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena yaz boyunca konserlere hız kesmeden devam edecek.