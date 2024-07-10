İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, Teknopark İstanbul ile hayata geçirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı, fintek alanında girişimcileri desteklemeyi hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla kurumların karşılıklı bilgi, deneyim, alt yapı ve imkanlarından yararlanmaları, kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve verimli yönetilmesi sağlanacak.

Ön kuluçka aşamasındaki girişimciler, 10 Temmuz – 30 Eylül arasında VK Boost internet sitesinden formu doldurarak VK Boost Girişim Hızlandırma Programı'na başvurabilecek.

Başvurunun ardından gerçekleştirilecek değerlendirme sonunda seçilen 12 girişimci, Teknopark İstanbul ve Vakıf Katılım'ın sunacağı bilgi, deneyim ve alt yapı imkanlarından yararlanacakları 9 aylık hızlandırma sürecine dahil olacak.

Program kapsamında girişimci başvuru süreçleri yönetilecek, başvuran girişimler değerlendirilip girişim analizleri yapılacak. Girişimler, girişim analizi sonuçları ile beraber gerekli mentörlük ve altyapı imkanlarından, çalışma alanı desteğinden, performans ölçüm ve takip görüşmelerinden, iş birliği ve yatırım fırsatlarından ve program sonunda şirketleşecek girişimlere şirketleşme süreci destekleri gibi önemli imkanlardan yararlanabilecek.

Program sonunda gerçekleşecek demodayde girişimciler, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen ilk üç girişimci ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinci 80 bin lira, ikinci 60 bin lira, üçüncü 50 bin lira ödül almaya hak kazanacak.

- "Projelerin gelişimine ortam sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmaları için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, girişimciliğin öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde özellikle finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilerin yanında yer alarak onları destekleyecek işbirliklerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Girişimlerin geleceğin fintek uygulamalarını hayata geçirerek hem girişimcilik ekosistemine hem de sektörün gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Akben, "Katılım finans sektörünün daha dinamik bir yapıyla gelişimini sürdürmesini önceliklerken sadece teknoloji kullanan değil, yeni teknolojiler üreten ve geliştiren bir yapıya sahip olmak için de girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy da Teknopark İstanbul olarak çalışanları, paydaşları, girişimleri, üniversiteleri ve şirketleri ile birlikte Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sağlamak gibi ortak bir hedefleri bulunduğunu aktardı.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu güçlü hedef doğrultusunda geleceğin stratejik alanlarına yönelik iş fikri olan, ilk adımı atıp büyümek isteyen girişimlerimizin, yenilikçi fikirlerin ve projelerin gelişimine ortam sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmaları için çalışıyoruz. Finans sektörü de bu kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Vakıf Katılım'ın gücü ve birikimi ile Teknopark İstanbul'un tecrübe ve vizyonunu birleştirerek pek çok yeni girişimi başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu iş birliğinin ülkemize hayırlı olmasını dileriz."







