İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, 10. Best Business Awards'ta, "Best Place to Work" ödülüne layık görüldü.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, "İşveren Markası BİZ" çatısı altında gerçekleştirdiği iç iletişim projeleriyle "Best Place to Work" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş, öncelik verdikleri konuların başında çalışan memnuniyeti kavramının geldiğini belirtti.

Çatalbaş, "Bankacılık faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz başarılar kadar çalışanlarımıza mutlu ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak bir iş ortamı sunmak da bizim için oldukça önemli. Bu bağlamda özel insan kaynakları uygulamaları ve projeleri hayata geçiriyor, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarımızı gün geçtikçe daha da zenginleştiriyoruz. Böylece sektörde en çok çalışılmak istenen kurumlardan biri olarak öne çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşveren Markası BİZ" çatısı altında gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Çatalbaş, atölye çalışmaları, özel gün iletişimi etkinlikleri, takdir programları, kulüp etkinlikleri ve mini sağlık istasyonu gibi iç iletişim süreçlerini çalışanlardan aldıkları geri bildirimlerle yeniden tasarladıklarını aktardı.

Çatalbaş, "Tüm bu gayretlerimizin uluslararası düzeyde de takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizleri mutlu ediyor. Vakıf Katılım olarak önümüzdeki dönemde de çalışan memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı ve bunu destekleyen stratejiler geliştirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.