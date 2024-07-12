Vakıf Katılım’ın yaptığı açıklamaya göre, 14 milyar 635 milyon lira olan ödenmiş sermaye, 3 milyar 365 milyon lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarılacak. Artırılan 3 milyar 365 milyon liralık sermayeyi temsil eden paylar, mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacak.

Kayıtlı sermaye tavanı yükseltildi

Aynı bildiride, mevcut 16 milyar 100 milyon lira olan kayıtlı sermaye tavanının, 2024-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere 50 milyar liraya yükseltildiği açıklandı. İlave sermayenin olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanacağı belirtildi.

Yönetim kurulu açıklaması

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu, sermaye artırımının bankanın büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Sermaye artırımı

Önceki sermaye: 14 milyar 635 milyon lira

Artış: 3 milyar 365 milyon lira

Yeni sermaye: 18 milyar lira

Kayıtlı sermaye tavanı

Önceki tavan: 16 milyar 100 milyon lira

Yeni tavan: 50 milyar lira (2024-2029 yılları için geçerli)

Finansman kaynağı

Kaynak: Olağanüstü yedek akçeler

Vakıf Katılım, sermaye artırımını ve yeni stratejik planlarını açıkladı.