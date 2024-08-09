VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bankanın brüt kârı 23 milyar 250 milyon TL’ye ulaşırken, vergi karşılığı ile birlikte net kârı 19 milyar 192 milyon TL olarak gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın sektör genelinde güçlü bir performans sergilediğini ve stratejik adımlarını ekonomi politikalarına uyumlu şekilde belirlediklerini açıkladı.

VakıfBank’ın finansal performansı

VakıfBank, 2024’ün ilk yarısında önemli finansal göstergelerde başarılı sonuçlar elde etti. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı destek, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerde yıllık yüzde 34 artış sağlanarak 1,7 trilyon TL seviyesine çıkıldı. Aktif toplamı ise yıllık yüzde 48 artışla 3,2 trilyon TL’yi aştı.

Toplam mevduatlar

VakıfBank’ın toplam mevduatları yıllık bazda yüzde 54 artarak 2,1 trilyon TL’yi geçti. TL mevduatları ise yıllık yüzde 75 oranında artış göstererek 1,5 trilyon TL’ye yükseldi. Üstünsalih, TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının yüzde 59’dan yüzde 67’ye çıktığını, YP mevduatların ise yüzde 41’den yüzde 33’e gerilediğini belirtti. Bu değişim, TL varlıklara artan güveni ve ilgiyi gösterdi.

Uluslararası sermaye pazarındaki başarılar

VakıfBank, 2024 yılında uluslararası sermaye pazarında önemli adımlar attı. Nisan ayında 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracı gerçekleştirirken, Haziran’da 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Banka, bu işlemlerle birlikte 2024’te Türkiye’ye toplamda 7 milyar dolar eşdeğerinde yurt dışı kaynak sağladı ve bu alandaki öncü konumunu güçlendirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, uluslararası piyasalarda etkin sermaye yönetimi ve fonlama çeşitlendirmesi konusundaki stratejilerini sürdürdüklerini ifade ederek, gelecekte de bu alandaki adımlarını devam ettireceklerini belirtti.