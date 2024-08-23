Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'deki %5 oranındaki hissesini 27 milyon TL karşılığında Günal İnşaat'a devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

VakıfBank'tan İzmir Enternasyonal Otelcilik hisseleri satışı

VakıfBank, 23 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'de sahip olduğu %5 oranındaki payını sattığını bildirdi. Banka, bu hisseleri, şirketin diğer ortaklarından olan Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 27 milyon TL karşılığında devretti.

Satışın detayları

VakıfBank, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş. sermayesinde 6.000 TL nominal değere sahip 60.000 adet C Grubu hisseyi, imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında Günal İnşaat’a sattı. Bu satışın ardından VakıfBank’ın söz konusu şirkette artık herhangi bir payı kalmadı.

KAP’a yapılan açıklama

VakıfBank’tan yapılan açıklamada, "İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ sermayesinde %5 oranında sahibi olduğu, 6.000 TL nominal değerli 60.000 adet C Grubu pay, şirket ortaklarından Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye 27.000.000 TL bedelle imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında satılmıştır. Bankamızın söz konusu şirkette herhangi bir payı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.