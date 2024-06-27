İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye'ye toplam 5 buçuk milyar dolar eş değerinde kaynak sağladıklarını belirtti.

Etkin sermaye yönetimi anlayışları doğrultusunda, sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamladıklarını hatırlattı.

Üstünsalih, "Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu iki işlemle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

- "37,5 baz puan iyileşerek yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti"

Üstünsalih, 2024'te sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldiklerini kaydederek, işleme Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100'e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu işlem getirisinin ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek yüzde 9 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Üstünsalih, "Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, sermaye benzeri tahvil ihracının sermaye rasyolarına 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin en büyük 2. bankası olarak söz konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla etkin bilanço ve sermaye yönetimini en önemli önceliğimiz olarak korumaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.