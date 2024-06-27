VakıfBank, 700 milyon dolar değerinde ve 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu tahvil ihracı, bankanın sermaye yapısını kuvvetlendirmek amacıyla atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yoğun Yatırımcı İlgisi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sermaye benzeri tahvil ihracının yoğun yatırımcı ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Üstünsalih, "Yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5,5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladık. Nisan ayında 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamlamıştık. Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi

VakıfBank'ın sermaye yapısını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek amacıyla atılan bu adım, bankanın etkin sermaye yönetimi anlayışını yansıtıyor. Üstünsalih, "Söz konusu iki işlemle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk. 2024 yılında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik" ifadelerini kullandı.

Global Yatırımcıların Güveni

Tahvil ihracına Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu'dan 100'e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldi. Üstünsalih, "Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir" dedi. Tahvil getirisi, ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %9 seviyesinde gerçekleşti.

Üstünsalih, tamamlanan işlemin sermaye rasyolarına 125 baz puanlık pozitif katkı sağladığını belirtti. "Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak, etkin bilanço ve sermaye yönetimini en önemli önceliğimiz olarak korumaya devam edeceğiz" dedi.

VakıfBank'ın 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı, bankanın uluslararası piyasalardan sağladığı güveni ve sermaye yapısını güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu başarılı işlem, bankanın etkin sermaye yönetimi stratejisini desteklemekte ve gelecekteki büyüme hedeflerine katkı sağlamaktadır.