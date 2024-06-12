İSTANBUL (AA) - Vakkorama'nın "Social Club" koleksiyonu, İstanbul'da düzenlenen özel bir partide, Fiat Topolino'nun eğlenceli, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran dünyası ile bir arada tanıtıldı.

FIAT'tan yapılan açıklamaya göre, Sail Loft @ Vakkorama Galataport'da düzenlenen etkinlikte, markanın canlı ve özgün yaz stili, FIAT'ın renkli, eğlenceli ve elektrikli bir mobilite deneyimi sunan yeni modeli Topolino ile buluştu. Müzisyen Avangart Tabldot'un performans sergilediği etkinliğe, iş, sanat, cemiyet ve basın dünyasından isimler katıldı.

Vakkorama ve FIAT'ın yüzde yüz elektrikli modeli Topolino için gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, FIAT Topolino, Vakkorama Social Club'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Social Club, bir moda markasından çok daha fazlasını sunma ihtiyacı ile ortaya çıkarak yeni hikayeler yaratan ve bu hikayeleri moda tutkunları, müzik severler, yaratıcı ve maceraperest ruhları bir araya getiren beş farklı kulüp aracılığıyla aktarıyor.

Topolino, renkli ve pratik hayat tarzını, Vakkorama'nın gezgin ruhunu, güneşi, denizi ve kumu kucaklayan çeşitli aktiviteler, spor etkinlikleri ve müzikseverleri buluşturduğu festivallerde yansıttığı "Summer Club"la tam olarak örtüşüyor. Topolino ayrıca, yüzde 100 elektrikli olması, sıfır karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük etmesiyle, ilhamını markanın doğaya duyduğu saygıdan alarak sürdürülebilir içerikleri ön plana çıkaran "Green Club" ile aynı vizyonda bir rota çiziyor.

Özel Mint Yeşili rengiyle eğlenceli tarzını ortaya koyan Topolino, evlerde kolayca şarj edilebilmesi ile de ön plana çıkıyor. Benzersiz tasarımı ile dikkat çeken modelin kabin içerisinde, dış tasarım anlayışına uyumlu bir estetik yaklaşım sergiliyor. Fiat Topolino, müşterilerine kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor. Plus paket dahilinde sunulan bu özellikler arasında krom arka taşıma ünitesi, kişisel eşyaları saklamak için işlevsel "Dolcevita Box" ve vintage krom görünümlü aynalar bulunuyor.

Topolino, güçlü bir sadelikten ve "az olan çoktur" felsefesinden ilham alan bir tasarımla, insanları mutlu etmeyi amaçlayan bir otomobil olarak şehrin sokaklarına keyif, neşe ve eğlence anlayışı getirmeye hazırlanıyor. 449 bin 900 TL'den başlayan Topolino'nun renkli, eğlenceli ve pratik hayat tarzını, Vakkorama müşterileri seçili Vakkorama mağazalarında ve "vakkorama.com.tr"de keşfedebilecek. Ayrıca Topolino, FIAT showroomları ve "online.fiat.com.tr" üzerinden satışa sunuluyor.







