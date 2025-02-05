İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hans Flick yönetimindeki Barcelona, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından gözünü kupaya dikti. 2025 yılında form grafiğini yükselten Katalan ekibi, son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Valencia deplasmanında galibiyet arayan Barça’da gözler Yamal, Raphinha ve Lewandowski gibi yıldız isimlerde olacak.

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kritik çeyrek final mücadelesi, 6 Şubat Perşembe günü TSİ 23:30’da başlayacak. Estadio de Mestalla Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona’da önemli eksikler!

Katalan ekibinde sakatlıkları devam eden ter Stegen, Marc Bernal ve Andreas Christensen mücadelede forma giyemeyecek. Ancak sakatlığını atlatan Dani Olmo, teknik ekibin şans vermesi durumunda sahada yer alabilecek. Barcelona’nın yoğun maç takvimi nedeniyle teknik direktör Hans Flick’in rotasyon yapması bekleniyor.

Lewandowski formda!

Barcelona’nın golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ligde 18 kez rakip fileleri sarsan Polonyalı yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 30 gol kaydetti. Valencia karşısında da Lewandowski’nin performansı belirleyici olacak.

Muhtemel 11’ler:

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Camira, Gaya; Guerra, Barrenchea; Lopez, Almeida, Rioja; Duro

Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Camira, Gaya; Guerra, Barrenchea; Lopez, Almeida, Rioja; Duro Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong, Fermin; Yamal, Raphinha, Lewandowski

Valencia’da hayal kırıklığı!

Carlos Corberan yönetimindeki Valencia, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. La Liga’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekip, Kral Kupası’nda sürpriz yaparak moral bulmak istiyor. Takımın en golcü ismi Hugo Duro (7 gol), en fazla skor katkısı veren oyuncular ise Luis Rioja ve Diego Lopez oldu.