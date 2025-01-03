İspanya La Liga’nın 12. hafta erteleme karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren Real Madrid, zorlu deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Mestalla Stadyumu’nda oynanacak dev maç, 3 Ocak Cuma günü saat 23:00’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid’de gözler Arda Güler ve yıldızlarda

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelede gözler, Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo, Bellingham ve Arda Güler gibi yıldız isimlerde olacak.

Milli oyuncu Arda Güler’in maça yedek kulübesinde başlaması beklenirken, ikinci yarıda süre alması öngörülüyor. Genç yetenek, teknik ekibin performansını artırmak için önemli kozlarından biri olacak.

Real Madrid zirve hesapları yapıyor

Real Madrid, bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puan toplayarak ligde 2. sırada yer alıyor. Zirveye yaklaşmak isteyen Ancelotti’nin ekibi, bu karşılaşmayı kazanarak liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Valencia galibiyet hasretine son vermek istiyor

Ev sahibi Valencia ise kötü gidişata son vermek istiyor. Ligde son beş maçında galibiyet alamayan ekip, 12 puanla 19. sırada yer alıyor. Mestalla Stadyumu’nda taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor.

Takım kadroları ve eksikler

Real Madrid’de sakat oyuncular kadroya dönerken, Ancelotti’nin hücum hattında Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo ve Bellingham’a şans vermesi bekleniyor. Mbappe, bu sezon 10 gol, Vinicius Junior ise 8 gol ve 7 asist ile öne çıkıyor.

Valencia’da ise sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle zorlu bir süreç yaşanıyor. Kritik mücadelede ev sahibi ekibin, savunmada güvenli bir oyun planı uygulaması bekleniyor.

Maç detayları:

Karşılaşma: Valencia - Real Madrid

Tarih: 3 Ocak 2025, Cuma

Saat: 23:00 (TSİ)

Stat: Mestalla Stadyumu

Yayın Kanalı: S Sport