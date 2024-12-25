La Liga ekibi Valencia, teknik direktörlük görevine Carlos Corberan'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yeni sözleşme ile geldi

Carlos Corberan, son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'da görev yapıyordu. Valencia, Corberan'ı kadrosuna katmak için West Bromwich Albion'a sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Corberan, 23 yaşında antrenörlük kariyerine başladığı İspanya'dan sonra Suudi Arabistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İngiltere'de görev yaptı.

Kariyerine Bielsa'nın yardımcısı olarak başladı

Corberan, Leeds United'da dünyaca ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yardımcılığı görevini üstlendi. Daha sonra Huddersfield Town ve Olympiakos gibi kulüplerde de teknik direktörlük yaptı.

Valencıa'da değişim zamanı

Bu sezon La Liga'da sadece 2 galibiyet alabilen Valencia, teknik direktör Ruben Baraja ile yollarını ayırmıştı.