Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü ziyaret ederek, Marmaris'in geleceği için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İade-i ziyaret gerçekleşti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, geçtiğimiz ay kendisini ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Vali Akbıyık’a Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da eşlik etti. Belediye Başkanı Ünlü ve birim müdürleri, Vali Akbıyık'ı kapıda karşıladı.

Marmaris için iş birliği mesajı

Vali Akbıyık, Başkan Acar Ünlü’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Marmaris; Muğla’nın ve Türkiye’nin gözdesi. Hizmette daha iyi noktaya gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Ünlü ise Vali Akbıyık’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, güncel konular ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Projeler ve güncel çalışmalar

Başkan Acar Ünlü, bayram tatili süresince yapılan çalışmalar hakkında Vali Akbıyık’a bilgi verdi. Ünlü, “Valimizin de desteği ile Marmaris’imizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaret, Marmaris’in gelişimi için yapılan işbirliklerinin güçlenmesi adına önemli bir adım oldu. Vali Akbıyık ve Başkan Ünlü, Marmaris’in daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.