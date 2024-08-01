Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum FK'nın Süper Lig'de oynayacağı iç saha maçları için hazırlanan Bodrum İlçe Stadı'nı ziyaret etti. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, stadyumda yapılan çalışmalar hakkında Vali Akbıyık ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Bodrum FK, stadyumunda ilk kez ışıklandırma sistemine kavuştu ve 12 Ağustos'ta Gaziantep FK'yı ağırlayacağı ilk Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Vali Akbıyık yeni sezonda başarılar diledi

Vali Akbıyık, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Bodrum FK'ya yeni sezonda başarılar diledi. Ziyarette Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da yer aldı. Bodrum FK, stadyumunda yapılan yeniliklerle Süper Lig'e hazır bir şekilde başlamayı hedefliyor.

Puscas ve Berkant transferleri

Bodrum FK, transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Rumen milli forvet George Puscas ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Ayrıca, Danimarka 2. Ligi'nde HB Köge forması giyen 19 yaşındaki Türk kökenli kaleci Berkant Bayrak ile de ciddi şekilde ilgileniyor. Berkant'ın bonservisinin 300 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Tunahan Akpınar ameliyat oldu

Bodrum FK, geçen sezon Play-Off'ta şampiyonluk yaşadığı kanat oyuncusu Burak Çoban'ın Iğdır FK ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Ayrıca, Topuk Yaylası kampında Alanyaspor ile oynanan özel maçta fibula kemiği kırılan Tunahan Akpınar ameliyat oldu. Tunahan'ın iyileşme süreci yakından takip ediliyor.