Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'deki yangında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun beraberinde Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile birlikte Mazıdağı Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kırsal mahallelerde meydana gelen yangına müdahale ettikleri sırada yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Akkoyun ve beraberindekiler yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi.