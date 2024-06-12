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Ziyarette Vali Demirtaş’ın yanında Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Zerrin Güleş, Tezcan Öztürk, Serpil Altun, Şirin Biçer, Emre Karagöz eşlik etti.

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Belediyenin idari yapısı ve çalışmalarından bahseden Özdemir, kentin geleceğine katkı sunmak istediklerini aktardı. Başkan Özdemir Nilüfer’de yapacakları çalışmalar hakkında da Vali Demirtaş’a bilgi verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Vali Mahmut Demirtaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e iade-i ziyarette bulunarak, yerel seçimler sonrasında geldiği görevde başarılar diledi. BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde iade-i ziyarette bulundu. Yerel seçimler sonrasında yeni görevinde Başkan Şadi Özdemir’e başarılar dileyen Demirtaş, kent için birlikte çalışacaklarını söyledi.

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