Vali Dr. Süleyman Elban’dan 15 Temmuz Mesajı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Vali Elban, devletin bölünmez bütünlüğüne ve milli iradeye kasteden bu girişimin halkın direnişiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Aziz milletimizin kararlılığı

Vali Elban, "FETÖ, 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesine hain bir darbe girişimiyle kast etmiştir. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın ederek bu hain girişime 'dur' demiştir" dedi.

Tarihi bir direniş

Vali Elban, darbe girişiminin ardından milyonlarca vatanseverin sokaklara çıkarak devletine sahip çıktığını belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanında büyüyen direniş, ihanet örgütünün hesap edemediği büyük bir güce dönüştü ve felaketi önledi" ifadelerini kullandı.

Milli bir sorumluluk

"15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıkları nesilden nesle aktarmak milli bir sorumluluktur" diyen Vali Elban, ülkenin bağımsızlığına kasteden girişimlere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Vali Dr. Süleyman Elban, "15 Temmuz gecesi ve sonrasında milli iradeye sahip çıkan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimiz Ömer Halisdemir ve 252 kahramanımıza rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Allah devletimizi ve milletimizi korusun" diyerek mesajını sonlandırdı.