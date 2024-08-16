İzmir'de büyük yangın! Yangından etkilenmemek için hayati önlemler İzmir'de büyük yangın! Yangından etkilenmemek için hayati önlemler

Vali Elban, yangının 4,5 bölgede devam ettiğini belirterek, “Rüzgarın saatte 80 km'yi bulması nedeniyle havadan müdahaleyi zaman zaman durdurmak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar 1 köy tahliye edildi ve bölgede bazı evler de boşaltıldı. Yangınlar arasında 5'ini kontrol altına aldık, 1’i ise devam ediyor. Şu ana kadar can kaybımız bulunmuyor” dedi.

Alevlere karşı mücadelede 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ekipler zorlu anlar yaşarken, hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Editör: Mehrican Candemir