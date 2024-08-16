Vali Elban, yangının 4,5 bölgede devam ettiğini belirterek, “Rüzgarın saatte 80 km'yi bulması nedeniyle havadan müdahaleyi zaman zaman durdurmak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar 1 köy tahliye edildi ve bölgede bazı evler de boşaltıldı. Yangınlar arasında 5'ini kontrol altına aldık, 1’i ise devam ediyor. Şu ana kadar can kaybımız bulunmuyor” dedi.

Alevlere karşı mücadelede 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ekipler zorlu anlar yaşarken, hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.