İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ile birlikte yaptığı açıklamada, İzmirdeki tüm okulların depreme karşı son derece güvenil olduğunu söyledi.

Yeni müfredatla ilgili bilgi verilmek üzere Balçova Termal Tesisleri’nde yapılan toplantıda yerel basın temsilcileri ile İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın bir araya geldi.

İzmir Valisi Elban, eğitimde çıtayı en yükseğe taşımak amacıyla en fazla bütkçenin Milli Eğitime ayrıldığını belirterek, “Daha gelişmiş ülke için, çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri için her şey yapılıyor. Özellikle çocuklarımızın güvenle eğitim görebilmeleri için İzmir’de tüm okullar denetlendi. Şu an İzmir’de depreme dayanıksız tek bir okul bile yok. Çocuklarımız da velilerimiz de rahat olsunlar” dedi.

Bayram Trafiği

Vali Elban, okulların tatil olmasıyla birlikte İzmir’e olan yerli turist ağırlığının artıtğını, bu nedenle trafikte yoğunlaşmanın belirgin hale geldiğini ifade ederk şunları söyledi, “Bayram trafiği İzmir’de çok yoğun olacak . Bunun için önlemlerimizi aldık. Trafikte hizmet veren polis sayımızı iki katına çıkardık. Kavşaklarda, trafik polisi kıyafeti olmayan polislerin görev yaptığını mutlaka görüyorsunuz. Özellikle turist yoğunluğunun çok artacağı Çeşme başta olmak üzere yarımadada özel tedbirler aldık. Herkesin huzur ve güven içinde tatil yapmasını istiyoruz. Fahiş fiyat uygulamaynlarla mücadelemiz aralıksız sürüyor.”

İzmir’de turizmi 12 aya çıkarmayı hedeflediklerini ve bunun için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Elban, “Özellikle kruvaziyer turizmi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gelen turistlerin İzmir’de daha çok kalmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“İZBAN İyi Bir Sistem"

Vali Elban, son günlerde İzmir gündeminde olan İZBAN konusunda da, “Ortada iyi işleyen bir sistem var. Neden değiştirmek isteniyor anlamıyorum. İZBAN modeli tüm Türkiye’de örnek alınan şehir için ile kırsal kesim arasında çalışan güzel bir model. Değişiklik isteniyorsa, karşılıklı konuşulur ve anlaşılır. Bunda sorun yok” dedi.

Kurban kesiminde tüm tedbirleri aldıklarını belirten Vali Elban, eğer hijyenik olmayan ortamda kesim gören vatadaşlarımız 112’yi arayıp ihbar etsinler. Hemen gereği yapılacaktır” diye konuştu.

Yahşi: Öğretmen Fazlamız Var

İzmir Milli Eğitiml İl Müdürü Ömer Yahşi, İzmir’de öğretmen eksiği olmadığını, bin 500 fazla öğretmen olduğunu söyledi.

Yeni müfredatın tanıtımı için İzmir’e gelen Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ile birlikte bilgi veren İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi şunları söyledi, “850 öğrencimizle bir öğretim yılını kazasız belasız geride bıraktık. Şunu açık açık söylemek istiyorum, İzmir’de öğretmen eksiğimiz yok. Aksine bin 500 öğretmen fazlalığımız var. Emekli olmak isteyen öğretmen sayımız bile azaldı. Geçen yıl 2 bin öğeretmenimiz emekli olurken, bu yılın yarısını geçtik emeklilik isteyen öğretmen sayısı 500’ün altında.”

En gurur duyduğu başarının engelli çocuklarımız için özel eğitim konusunda yaptıkları çalışmalar olduğunu ifade eden Milli Eğitim İl Müdürü Yahşi, “Özel eğitim alması gereken ailelerin ne kadar zor durumda olduklarını çok iyi bildiğini belirten Yahşi, “Devlet olarak onların her an yanındayız. Özel eğitim ana okulları, Şehir hastaneleri içinde ana okulları açtık., Prosedürler bitti. Adliye’de ana okulu açtık” diye konuştu.

Türkiye’de meslek okullarına giden öğrenci oranının yüzde 36 olduğuna dikkat çeken İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Yahşi, “Bu oranı yüzde 60’lara çıkarmak için çalışıyoruz. Ara eleman sıkıntısı başka türlü giderilemez. Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Milli Eğitim İl Mküdürlüğü olarak ülkemizin geleceği gençleri, ülkesini seven, ülkenin kurucularını seven bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.