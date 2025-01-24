İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Torbalı Ticaret Odası'nda gerçekleştirdiği toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla önemli bir proje başlatılacağını açıkladı.

Yeni Mesleki Eğitim Merkezi kurulacak

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yeni bir Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kurulacağı ve fabrikalarda sınıf açılması için çalışmaların hızlandığını duyurdu. Bu projeyle birlikte, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde öğrenerek uygulamalı eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca, bu adım, nitelikli iş gücü açığının kapanmasında önemli bir rol oynayacak.

Gençlerin iş hayatına daha donanımlı atılmaları sağlanacak

Vali Elban, gençlerin üretim süreçlerine daha iyi hazırlanmaları ve iş gücü piyasasına donanımlı bir şekilde katılabilmeleri adına eğitimdeki yeniliklerin kritik önem taşıdığını vurguladı. Fabrikalarda kurulacak sınıflar sayesinde öğrenciler, hem teorik hem de pratik eğitim alacak ve böylece iş hayatına daha hızlı ve başarılı bir şekilde atılma fırsatı yakalayacak.

Torbalı’nın Romanya ile ticaret bağları güçlenecek

Abdulvahap Olgun, Torbalı'nın Romanya ile güçlü ticaret ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, 2024'ün ilk yarısında Romanya'ya yapılan ihracatın 106,6 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Torbalı, üretim kapasitesi ve lojistik avantajları sayesinde, bu ticaretin daha da büyümesini ve Romanya pazarında daha etkili bir konum almayı hedefliyor. Torbalılı sanayicilerle Romanya’ya yönelik yapılacak çalıştayların bu hedeflere ulaşmada önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.