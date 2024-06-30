İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı'da meydana gelen sanayi tüpü patlaması ile ilgili ilk açıklamasını gazetecilere gerçekleştirdi.

Vali Elban, "Şırdan satan bir işletmede meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çevre hasarında ise 11 binanın birinde, kalan binaların da camlarında hasar var. Yaralı sayısında henüz net bir bilgi yok, kendi imkanları ile gidenler de var. Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. Hepimize geçmiş olsun, milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.