Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, göreve başlamasıyla birlikte Uşak Valisi Turan Ergün tarafından ziyaret edildi. Ergün, yeni başsavcıya başarı dileklerini iletti.

Uşak Valisi Turan Ergün'den Başsavcı İsmet Çınar'a hayırlı olsun ziyareti

Hakim ve savcı atamaları kapsamında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen İsmet Çınar, görevine başlarken önemli bir ziyaret aldı. Uşak Valisi Turan Ergün, Başsavcı Çınar’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Ergün'den teşekkür ve başarı dilekleri

Vali Turan Ergün, Başsavcı İsmet Çınar’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni adli yılın başarılı geçmesini temenni etti. Ergün, tüm adliye çalışanlarına da başarılar diledi. Başsavcı Çınar ise Vali Ergün’ün nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Tarihi hediyeden hatıra fotoğrafına

Ziyaret sırasında, Vali Ergün, Uşak’la özdeşleşen tarihi bir tabloyu Başsavcı Çınar’a hediye etti. Ziyaretin sonunda, her iki yetkili hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Ergün, ziyaretin ardından ayrılırken Çınar’a ve ekibine yeni adli yıl için başarılar diledi.