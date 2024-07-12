Yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir Tokat Valiliği görevini yürüten ve Elazığ Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu, Tokat Basınına veda etti.Nurhan İçmez / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Elazığ'a atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu: Otuz yılı aşkın idarecilik hayatımda her görev yerini kendi doğup büyüdüğüm memleketim gibi hissederek çalıştım. İdare her türlü sorunun hemen çözüleceği bir yer değil muhakkak ki. Ama ulaşılabilir olmak ve devletin güler yüzü olmak, bu süreç içerisinde en önemli şiarlarımdan biri oldu

Tokat’taki görevini daha önceki görevlerinde olduğu gibi, büyük bir onur ve şevkle ülkemize hizmet etmek amacıyla gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Yaptıklarımızla, yapabildiklerimizle, yapamadıklarımızla Tokat tarihinin ve idare tarihinin içerisinde yer aldık. Tokat, benim için çok özel bir yerdi. İlk vekalet görevimi Reşadiye'de yapmıştım. Aynı zamanda, Niksar'a komşu olan bir ilçenin çocuğu olarak kendi coğrafyama hizmet etme hissiyle çalıştığım bir dönem geçirdim. Bu dönemde yaptıklarımız, yapamadıklarımız, gerçekleştirmeye çalıştıklarımız ve gerçekleştirdiklerimizle artık ilimizin, ülkemizin ve idarecilerimizin değerlendirmesine sunuluyoruz. Bizi Elazığ Valiliğiyle tekrar onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.” dedi.

Otuz yılı aşkın idarecilik hayatında her görev yerini kendi doğup büyüdüğüm memleketi gibi hissederek çalıştığını ifade eden Numan Hatipoğlu, “İdarenin genel gidişi itibariyle Tokat'ta çok güzel işler gerçekleştirdik” dedi.

TOKAT’I DEPREME HAZIRLAMADA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

“İnşallah Tokat, önümüzdeki süreçte çok daha gelişen, parlayan bir noktaya ulaşacaktır” diyen Numan Hatipoğlu, “Valiler kurtarıcı veya çağ atlatıcı değildir. Valiler, hükümet programları doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın buradaki elidir, ayağıdır. Onların verdiği görevler, yetkiler ve imkanlar doğrultusunda çalışırlar. Kaynak üretme hususunda çok çabalarımız oldu. Yatırımların alınması, takip edilmesi süreci de dahil olmak üzere pek çok hususu gerçekleştirdik. En önemli husus Tokat'ın depreme hazırlanmasıydı. AFAD ve İl Özel İdaresi olarak kurumlarımızla çok önemli atılımlara imza attık. Büyükşehirlerde AFAD tarafından verilen tırlar haricinde kendi mobil mutfağını yapan ilk il olduk. Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan bir mobil mutfağı İl Özel İdaresi'nin gayretli çalışmaları sayesinde 950 bin liraya mal ettik. Şu anda mobil mutfağımızı hazır halde tutuyoruz. Allah kullandırtmasın diyoruz ama bu anlamda da arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gölbaşı'ndayken gördüğümüz eksikliklerin hepsini burada giderdik. Bu anlamda arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırma ve geliştirme de dahil olmak üzere pek çok hususta arkadaşlarımız şu an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Devlette devamlılık esastır ve bu çalışmalar da sürecektir” ifadelerini kullandı.