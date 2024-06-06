Basın açıklamasına Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, idari amirler ve kurum amirleri katıldı.

İnşaat yasağı ve turizmin korunması

Vali Akbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye dikkat çekerek, turistik bölgelerde ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetlerinin 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandığını belirtti. Bu kısıtlamaların amacının turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak ve turistlerin olumsuz izlenim edinmesini engellemek olduğunu vurguladı.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme

Basın ve sosyal medyada zaman zaman yanlış değerlendirmelerin yapıldığını belirten Vali Akbıyık, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasını yaptıklarını söyledi. İlimizde inşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların, turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, hem vatandaşların hem de turistlerin huzurunu korumayı amaçladığını ifade etti.

İhbar ve şikayetler dikkatle değerlendiriliyor

Vali Akbıyık, Valiliğe gelen ihbar ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini ve inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtti. İnşaat serbestisi konusunda valiliğin herhangi bir kararı bulunmadığını yineleyen Akbıyık, "Vatandaşlarımızdan, kötü görüntü oluşturan, rahatsızlık uyandıran konularda Valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma ve emniyet birimlerimize bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Turizmin sürdürülebilirliği ve marka değerinin korunması

Muğla'nın turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve ilimizi ziyaret eden misafirlerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Akbıyık, Muğla’nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Akbıyık, inşaat yasağı ile ilgili herhangi bir izin vermediklerini ve izin başvurularına genelgeyi hatırlattıklarını belirtti.

Vali Akbıyık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İlimizin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve bu süreçte vatandaşlarımızın ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Basın açıklamasına katılan yetkililer

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve diğer idari amirlerin de katıldığı toplantıda, turizm sezonunda inşaat faaliyetleri ile ilgili sıkı denetimlerin devam edeceği vurgulandı.