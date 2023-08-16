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Sosyal medya hesabından bir veda mesajı da paylaşan Köşger, "Güzel İzmir'in kalkınmasına katkıda bulunmak üzere 3 yıl boyunca elimizden gelen gayreti gösterdik. Acısıyla tatlısıyla görev süremizin sonuna geldik, şimdi veda vakti... Güzel anılarla, baki dostluklarla, hoşça kal İzmir..." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, protokol üyeleri ile vedalaşarak kentten ayrıldı.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, askeri erkan ve kamu kurumu yöneticileri Vali Köşger'i yeni görev yeri Adana'ya yolcu etti.