AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

İscehisar Kaymakamlığının yeni hizmet binasında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar istek, talep ve şikayetlerini Vali Yiğitbaşı'na iletti.

Herkesi dinleyen, taleplerini alan Yiğitbaşı, taleplere çözümler üretirken, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan kurum amirlerine gereğinin yapılması hususunda talimat verdi.

Toplantı, vatandaşların her türlü istek ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak amacıyla düzenli aralıklarla yapılıyor.