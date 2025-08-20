Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesinde devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Işın, ilk olarak Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti, ardından yapımı süren 100 yatak kapasiteli Emet İmam Hatip Lisesi Pansiyonu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Işın’ın inceleme programına; AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de katıldı.

Çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’den detaylı bilgi alan Vali Işın, yatırımların tamamlanmasıyla ilçedeki eğitim standartlarının yükseltileceğini vurguladı. Öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Işın, yatırımların bölgeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.