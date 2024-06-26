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Vali Çiftçi, ziyaret sonunda Duru ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aslen Erzurumlu olan Duru ve ailesini makamında misafir eden Çiftçi, sıla hasreti çeken Duru'ya vali olmanın eğitim sürecini anlattı ve önemli tavsiyerlerde bulundu.

Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Çavdar, Erzurum Valiliğini arayıp durumu anlatarak randevu talebinde bulundu.

Kocaeli'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Duru, memleketi Erzurum'a vali olma hayalini her fırsatta voleybol öğretmeni Kamil Çavdar'la paylaştı.

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