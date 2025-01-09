Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa'nın huzuru için 2024 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Manisa’da 2024 yılında suç aydınlatma oranının yüzde 98 olduğunu kaydeden Vali Özkan, hapis cezası kesinleşmiş 4 bin 98 aranan şahsın da yakalandığını açıkladı.

2024 yılında, güvenlik kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için etkili bir şekilde çalışıldığını vurgulayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bütün çalışmalarımız Manisalı hemşehrilerimizin güven ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek için. Önümüzdeki dönemde de emniyetimiz ve jandarmamızla koordineli bir şekilde bu hizmetleri daha çok etkinleştirip kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin, 2024 yılında güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Vali Özkan, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

“2024 yılı suç aydınlatma oranı yüzde 98”

Yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadeledeki başarının önemli göstergelerinden birisinin suçların aydınlatılması olduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, “İşlenen suçların karanlıkta kalmaması, nasıl ve niçin işlendiği, kim tarafından işlenmiş olduğunun vuzuha kavuşturulması, faillerin yargı önüne çıkarılması önem arz ediyor. Bu çerçevede 2024 yılında şehrimizde işlenmiş suçların aydınlatılma oranı yüzde 98'dir. Suçlulara aman vermeksizin adli makamlara teslim eden emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyoruz.” diye konuştu.