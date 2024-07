Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi. Vali Özkan, öğrencilerin bütün soruları doğru cevaplandırarak tam puan almasının önemli bir başarı olduğuna belirterek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.KONYA (İGFA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen buluşmada konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2024 LGS’de 20 Türkiye birincisi çıkarmasının Konya için çok gurur verici olduğunu ifade ederek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERE, AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilere, ailelere ve onların başarısında emeği olan öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Öğrencilerin zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti:

“Özellikle günümüzde gençlerin vaktini alacak o kadar çok şey var ki. Odaklanıp ders başarısı elde etmek çok kıymetli. Tabii bu aslında ilk imtihanınız. Büyük bir başarı gösterdiniz. Bundan sonra da önünüze yeni imtihanlar çıkacak ama hem lise hayatınız, seçeceğiniz okullar hem de burada gösterdiğiniz performans bundan sonrası için hepinize ışık tutuyor. Hepinizin ülkemizde çok iyi yerlere geleceğinize inanıyoruz.”

“KONYA’NIN BAŞARI GRAFİĞİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELİYOR”

Konya’da başarı ortalamasının artıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “2002’de yüzde 2 iken bugün yüzde 6’ya gelmiş, bir önceki yüzde 4. İstikrarlı bir şekilde başarı grafiğimiz yükseliyor. İnşallah daha nice başarıları Sayın Vali’mizin riyasetinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve bizler gerçekleştireceğiz. Konya’nın her alanda öne çıkması için gayret sarf ediyoruz. Bunların en başında da eğitim-öğretim geliyor, nitelikli insan kaynağı geliyor. İnşallah eğitim-öğretim hayatınızı tamamladıktan sonra da şehrimize, ülkemize, ailelerinize hayırlı evlatlar olursunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlere desteğimiz her zaman sürecek” değerlendirmesini yaptı.

VALİ ÖZKAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, öğrencilerin bütün soruları doğru cevaplandırarak tam puan almasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, “Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Annelerini, babalarını, ailenin bütün fertlerini, öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizi tebrik ediyoruz. Bu başarının sürekliliği önemli. Tabi ki gençler çok daha fazla bütün dünyayı okuyabiliyor. Bütün dünyanın iyileriyle, bilgeleriyle, bilim arenalarıyla çok daha hızlı bir şekilde bütün iyi şeyleri kapabiliyorsunuz. Bunlar bizim geleceğimizi de güvenceye alan hususlar. Memleketin geleceği için dünyadaki bütün zenginlikleri toplayıp başta kendi bireysel gelişimimiz, ailemiz, şehrimiz ve milletimize, devletimize sunmuş olacağız. Sizler böyle ulvi bir vazifenin öncüleri olacaksınız” ifadelerini kullandı.