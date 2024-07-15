İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tören yapıldı. Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Türkiye'nin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancı pekiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda hain saldırıyı bozguna uğrattığını aktaran Vali Elban, "Milletimizin var olduğu günden bu yana kurduğu devletlere yönelik tehdit, terör saldırıları olmuştur. Milletimiz ve devletimiz hepsinden zaferle çıkmayı başarmıştır. Bunlara karşı olan mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız” diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle; Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta anma programları yapıldı.

“Birbirimize bağlıyız”

“Türkiye büyük ve emin adımlarla, gelecek vizyonuyla artık model ülkedir” diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, şu mesajı paylaştı: “15 Temmuz farklı siyasi duruşlara, ideolojik yatkınlıklara, yaşam tarzlarına ve etnik kökenlere mensup olunmasına rağmen; millet bir bütün olarak iradesine sahip çıkma refleksi göstermiştir Türk Milleti’nin toplumsal bağlarıyla birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu haince, kansızca planlanan darbe girişiminin aktörleri, tarihsel arka planı, hedefleri ve başarısızlığı sahip olduğumuz yüksek devlet anlayışı ve politik bilinçlenme ile her daim birilerinin canını sıkmaya devam edecektir. Biz tüm farklılıklarımızla birbirini eleştirebilen ama hiçbir zaman bunun bir karış toprağımızdan ve vatanımızdan daha değerli olduğunun gayretini üstlenmedik.”

15 Temmuz gecesinde Türk Milleti’nin bir kez daha tarihe adını yazdığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, mesajında şunları belirtti: “Bu direniş, tarihte benzeri olmayan bir ruh hali ve demokrasi bilincini yansıtmaktadır. Milletimiz, bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülkemizi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı dik durmuştur. İzmirli hemşerilerimiz, demokrasiye olan inançlarını ve vatan sevgilerini en güçlü şekilde ortaya koymuşlardır. İzmir, her zaman olduğu gibi bir kez daha Türkiye’nin demokrasisine, geleceğine ve milli birlik ruhuna sahip çıkmıştır.”