Manisa Valisi Enver Ünlü, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde yürütülen mera projesini yakından takip ettiğini ve projeye destek amacıyla Devlet Su İşleri'nden (DSİ) sondaj çalışması, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan ise güneş paneli desteği sağlanacağını açıkladı.

'Bölge ekonomisine katkı sağlayacak'

Vali Ünlü, geçtiğimiz hafta Kula'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde projeyi ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Sandal Mahallesi'nde muhtar Ahmet Gökçe ve esnafla bir araya gelen Vali Ünlü, mera projesinin hayvancılığı destekleyeceğini ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Muhtar Gökçe, Manisa Valiliği'nin projeye büyük destek verdiğini ve bu yardımlar sayesinde meraların verimliliğinin arttığını ifade etti. Sakinler ise, projenin sağladığı katkılardan dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.